«أضرار التدخين ومخاطر المخدرات» ندوة تثقيفية لرفع الوعى بجامعة الوادى الجديد (صور)

شهد الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الطب البشرى، فعاليات الندوة التثقيفية لرفع الوعي عن أضرار التدخين ومخاطر المخدرات بجامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وحاضر في الندوة نخبة من المتخصصين من أساتذة كلية الطب البشري.

ندوة تثقيفية عن أضرار التدخين ومخاطر المخدرات

وتناولت الندوة ظاهرة التدخين والإدمان باعتبارها من أخطر مشكلات العصر التي تواجه الشباب على اختلاف طبقاتها المتقدم والمتنامي لتحويل قوتها العاملة من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثروته البشرية، لذا من الضروري تكاتف جميع الجهود للتصدي لها.

كما تضمنت الندوة المشكلات والآثار الناجمة عن الإدمان في مختلف مجالات الحياة ودور الجامعة فى التصدي لمواجهتها بشكل عام بالتعاون مع كافة فئات المجتمع و مؤسساته لتوعية طلاب الجامعة بمخاطر التدخين الإدمان.