التدخين أبرزها.. 5 أسباب للإصابة بالبرد بشكل متكرر في الشتاء

يقول الخبراء إن هناك زيادة في عدد مرضى الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ولكن أيضًا في دول أخرى من العالم فيما يلي الأسباب التي تجعل الناس يصابون بالبرد بشكل متكرر هذا الشتاء.

وسط الانخفاض السريع للزئبق، تتزايد حالات البرد والسعال والحمى في أجزاء مختلفة من البلاد. في الواقع، يقول الخبراء إن هناك اتجاهًا قد لوحظ في جميع أنحاء العالم من ارتفاع الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا ويمكن أن يُعزى ذلك إلى زيادة التنشئة الاجتماعية في الآونة الأخيرة وسط تناقص الخوف من كورونا.

ويوجد العديد من الأشخاص لا يتبعون إجراءات التباعد الاجتماعي بصرف النظر عن التطعيمات الفائتة بسبب كوفيد جائحة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الزيادة في مستويات التلوث أيضًا إلى ظهور حالات السعال التحسسي. الإجهاد وعدم النوم جيدًا في الليل وانخفاض المناعة بسبب البقاء في المنزل هي أيضًا بعض الأسباب التي تتسبب في زيادة حالات البرد والسعال هذا الشتاء.

كما يسرد فيكرانت شاه، الطبيب الاستشاري وأخصائي الأمراض المعدية، الأسباب الكامنة وراء الزيادة المفاجئة في حالات السعال والبرد:

أسباب تجعلك تصاب بالسعال والبرد بشكل متكرر

1. التدخين

إذا كنت ممن يميلون إلى التدخين ، فعليك التوقف عن فعل ذلك على الفور. ستصاب بالصدمة لمعرفة أن التدخين يؤثر على خلايا جهاز المناعة مما يجعل الشخص عرضة لنزلات البرد المتكررة. حاول الإقلاع عن التدخين والحفاظ على صحتك.

2. عدم الحفاظ على النظافة الشخصية

هل تصاب بالبرد والسعال غالبًا؟ بعد ذلك ، تحتاج إلى ضمان نظافة يديك بشكل جيد. إنها ضرورة ساعة لتغطية الفم أثناء السعال والعطس، وغسل يديك بالماء والصابون أو تطهيرها من حين لآخر. ارتدِ قناعًا وحافظ على مسافة آمنة من المرضى.

3. الإجهاد

لا يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحتك العقلية فحسب ، بل يؤثر أيضًا على صحتك الجسدية. يمكن أن يسرق راحة بالك. يمكن أن يؤدي الشعور بالتوتر إلى ضعف المناعة وقد تتعرض لخطر الإصابة بنزلة برد. سيؤثر الإجهاد على جهاز المناعة وقد لا يسمح لك بمكافحة العدوى.

4. قلة النوم

هل أنت واع؟ سيؤدي عدم القدرة على النوم بهدوء إلى إضعاف جهاز المناعة لديك وزيادة تعرضك لنزلات البرد. من الأفضل الحصول على نوم عميق في الليل والبقاء في حالة جيدة خلال تلك الأيام الباردة.

5. البقاء في الداخل خلال الأشهر الباردة

نظرًا لأن درجة الحرارة في الخارج منخفضة، يكون الجو باردًا ويميل الناس إلى قضاء أقصى وقت في الداخل. هل كنت تعلم؟ تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى إبطاء جهاز المناعة، وتجعلك مريضًا. يمكن أن يؤدي الغبار والعفن في المنزل إلى ظهور الحساسية ونزلات البرد.