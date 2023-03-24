الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الروسى: موسكو وبكين ستُقران «خطة ــ 2030» للعمل المشترك قريبا

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

أعلن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، أن بلاده والصين ستُقران قريبا "خطةــ 2030" بشأن المجالات الرئيسية للعمل والتعاون المشترك.

 

وقال ميشوستين - في تقرير قدمه أمام مجلس الدوما الروسي، عن أداء الحكومة الروسية في العام الماضي:"سأعتمد أنا ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، قريبا "خطة ــ 2030"، التي ستشمل جميع المجالات الرئيسية للعمل المشترك مع شركائنا الصينيين".


وأضاف:" عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في موسكو، جرى تبني بيان مشترك حول تطوير التعاون بين روسيا والصين على المدى المتوسط".


يُذكر أن الرئيس الصيني أنهى زيارة إلى روسيا استمرت 3 أيام، عقد خلالها اجتماعات على نطاق واسع وضيق مع القيادة والمسؤولين في روسيا.


وفي ختام الزيارة تم توقيع وثيقتين، وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.
كما، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن بلاده تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية ومواجهة التضخم، مشيرا إلى أن الغرب لم يترك أي وسيلة لإلحاق الضرر ببلاده.


وأضاف ميشوستين أن "روسيا تعرضت لعقوبات ليس لها مثيل في التاريخ الحديث حيث حاول الغرب في البداية التأكيد على أن العقوبات لم تكن موجهة للشعب الروسي ولكن الهدف الرئيسي من العقوبات هو إلحاق الضرر بمواطنينا".


ونوه بأن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الروسي، أتاحت مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مبينا أن مستوى الأمن الغذائي بروسيا من أكثر المستويات موثوقية في العالم.


وأكد رئيس الوزراء الروسي، فشل المحاولات الغربية لإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات، مشددا على أن موسكو واصلت تعزيز التعاون مع الدول الصديقة وخاصة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يطور نظام المالية المستقل ويواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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