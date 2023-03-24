لأول مرة.. الفنانة شيرين تُعلن عن اسمها الحقيقى (فيديو)

قالت الفنانة شيرين إنه بمجرد سماع الناس لاسم الفنانة شيرين، يتساءلون: "شيرين مين؟ شيرين رضا؟ شيرين وجدي؟ شيرين عبدالوهاب؟"

وكشفت الفنانة شيرين، عن اسمها الحقيقي، خلال لقائها ببرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والإعلامية جيهان خليل، قائلة:" اسمي الحقيقي أشجان محمد السيد عزام".

وأوضحت الفرق بين شيرين وأشجان، قائلة:" أشجان شخصية خجولة جدًا، لما حد يكلمها، إيديها تعرق، ريقها ينشف، ووشها يحمر، لكن شيرين مختلفة عن كل ده".

آخر أعمال الفنانة شيرين

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين مشاركتها في مسلسل سابع جار مع النجمة دلال عبدالعزيز.

مسلسل "سابع جار" بطولة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وشيرين والفنان القدير أسامة عباس وهانى عادل ونيقولا معوض وهيدى كرم ومحمود البزاوى وصفاء جلال ومحمد علاء وسارة عبد الرحمن وفدوى عابد والطفل أحمد داش ورحمة حسن ونسرين طلعت ومحمود الليثى ودعاء حجازى، المسلسل من تأليف سيناريو هبة يسرى التى تشارك فى الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان.