الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الأولى «مذكرات زوج».. الخلافات الزوجية تؤرق حياة طارق لطفي

مذكرات زوج
مذكرات زوج

بدأت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل “مذكرات زوج” على قناة “سي بي سي”، بظهور خاص لطارق لطفي داخل "البانيو" ويلقي بنظارته على الأرض ويستيقظ من نومه ويتبين أنه داخل مكتبه بأحد شركات الطيران.

وتتقابل عائشة بن أحمد مع طارق لطفي، على طاولة الطعام في شقة الزوجية، ويدور الجدل بينهما وابنتهما بسبب انشغالها باللعب في الهاتف.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

تتر مسلسل "مذكرات زوج"

وينافس مسلسل "مذكرات زوج" ضمن السباق الرمضاني الحالي الذي أنطلق بعد عدة ساعات قليلة. 

وانتهى النجم حميد الشاعري مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل "مذكرات زوج" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والمسلسل الذي يخوض بطولته الفنان طارق لطفي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان. 

أبطال مسلسل "مذكرات زوج"

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي، وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى.

مسلسل مذكرات زوج مذكرات زوج طارق لطفي شركات الطيران قناة سي بي سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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