الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة حشيش في الإسكندرية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، اليوم الخميس، "م.ر.ح" عامل بمطعم، بالسجن لمدة 5 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة طربتين لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، في القضية المقيدة برقم 17546 لسنة 2022 جنايات العطارين.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، خلال تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية يفيد بنشاط المتهم.

وبتقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على طربتين لمخدر الحشيش، تزنان 1 كيلو و87 جراما، فقًا لما أثبته تقرير المعمل الكيميائي، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات، أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لدائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف فؤاد شعبان، وعبد السلام عبد الغفور الخولي، وأحمد رفاعي شرف الدين، وسكرتير المحكمة، أيمن مصيلحي.

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