الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

غادة عادل: «أنا مش شاطرة فى لبس الأقنعة»

غادة عادل
غادة عادل

ردت الفنانة غادة عادل على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب: "هل أنت طيبة؟"، لترد غادة عادل: "هي الطيبة بقت تهمة؟!".

وأضافت الفنانة غادة عادل، خلال لقاءها ببرنامج "أنا والقناع"، المذاع عبر فضائية الحياة: "مش عارفة يعني إيه طيبة، أنا ما أطلقتش على نفسي لقب، ليتم سؤالي فيه". 

وتابعت غادة عادل: "فيه ناس بتفتكر إن الطيبة دي هبل أو عبط، وأنا مقدرش أقول على نفسي طيبة، لكن أنا مبقدرش أزعل حد، مبقدرش أضايق حد ولا أؤذي حد، بالنسبالي الأّى دي كلمة كبيرة أوي، لكن أنا مبقدرش أخلي حد يبقى زعلان، فلو هي دي الطيبة، يبقى خلاص أنا طيبة، ولو هي دي التهمة خلاص أنا متهمة". 

وأشارت إلى أنها في حالة شعرت بالحزن أو الغضب أو الخوف أو أي مشاعر سلبية، بكون مبتسمة، معقبة: "أنا مش شاطرة في لبس الأقنعة، حتى لو أنا بضحك، وأنا حزينة بيبان في عيوني الخزن".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

سامحت المتحرشين.. رانيا يوسف: «أنا مسالمة لكن بخربش إللي ييجى عليا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»