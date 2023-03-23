غادة عادل: «أنا مش شاطرة فى لبس الأقنعة»

ردت الفنانة غادة عادل على سؤال الإعلامية منى عبدالوهاب: "هل أنت طيبة؟"، لترد غادة عادل: "هي الطيبة بقت تهمة؟!".

وأضافت الفنانة غادة عادل، خلال لقاءها ببرنامج "أنا والقناع"، المذاع عبر فضائية الحياة: "مش عارفة يعني إيه طيبة، أنا ما أطلقتش على نفسي لقب، ليتم سؤالي فيه".

وتابعت غادة عادل: "فيه ناس بتفتكر إن الطيبة دي هبل أو عبط، وأنا مقدرش أقول على نفسي طيبة، لكن أنا مبقدرش أزعل حد، مبقدرش أضايق حد ولا أؤذي حد، بالنسبالي الأّى دي كلمة كبيرة أوي، لكن أنا مبقدرش أخلي حد يبقى زعلان، فلو هي دي الطيبة، يبقى خلاص أنا طيبة، ولو هي دي التهمة خلاص أنا متهمة".

وأشارت إلى أنها في حالة شعرت بالحزن أو الغضب أو الخوف أو أي مشاعر سلبية، بكون مبتسمة، معقبة: "أنا مش شاطرة في لبس الأقنعة، حتى لو أنا بضحك، وأنا حزينة بيبان في عيوني الخزن".