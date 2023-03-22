الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

غادة عادل: «مبحبش أحس إن فيه ناس شريرة.. قلبى رهيف»

غادة عادل
غادة عادل

أجابت الفنانة غادة عادل على تساؤل الإعلامية منى عبدالوهاب، حول أوفى من قابلته من الرجال، قائلة: "أعتقد إني قابلت النوع ده من الرجال، وبقول أعتقد لأني مش عارفة ممكن يحصل إيه بعد كده". 

وأضافت الفنانة غادة عادل خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة": "ما زلت أعتقد إني قابلت رجل وفي، لأني بحب أتوقع الخير لآخر لحظة". 

وتابعت الإعلامية منى عبدالوهاب.. هل جربت غادة عادل نشوة الشر؟، لترد: "معتقدش إن الشر له نشوة، الكلام ده بيخوفني، والناس اللي بتقول كده ناس مريضة".

ودخلت الفنانة غادة عادل في نوبة بكاء، قائلة: "مبحبش أحس إن فيه ناس شريرة، بجد مخي مابيستوعبش، مع إني شوفت ناس أعتقد إن اللي عملوه معايا شر، لكن بقول إن الظروف أكيد بتحط البني آدم إنه يتصرف تصرفات مش طبيعية، وأنا مش عايزة أعيط لأن قلبي رهيف جدًا جدًا".

وتابعت: "عاهدت نفسي أبعد لما أحس إن فيه ناس مش لايقة على حياتي، لأني مش هعرف آخد حقي".

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