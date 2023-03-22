الإعدام والمؤبد لـ5 متهمين قتلوا شابا لسرقة سيارته بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهمين اثنين (الأول والثاني) بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما، والمتهمان الرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، والمتهم الثالث بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخص عمدا لسرقة سيارته بمنشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب فلتس وياسر إبراهيم محمد وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

كان المستشار طارق حسنين كروم- المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "أحمد.ف.ا"،"محمد.ع.م"،"محمد.س.م"، "علاء.ع.ع"،"عبد اللطيف.ا.ع"، في القضية رقم 19236 لسنة 2019 جنايات مركز منشأة القناطر والمقيدة برقم 4516 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، لأنهم في يوم 2022/6/18، قتل المتهمين من الأول حتي الثالث، المجني عليه "حسن.ح.م" عمدا مع سبق الإصرار وبيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه قاصدين من ذلك الاستيلاء علي السيارة قيادته، وذلك علي اثر ضائقة مالية المت بهم فاعدوا لذلك مخططا وأدوات واستدرجوه الي مكان قصي عن أعين الناس، وما أن ظفروا به حتي أجهز عليه المتهمين الأول والثاني خنقا بحبل وحملوا جثمانه قاصدين التخلص منه، وقام الثاني بذبحه باستخدام أداه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه، كما سرقوا سيارة المجني عليه "أحمد محمد. ع"، وكان ذلك ليلا أحرز المتهم الثاني سلاحا أبيض وحبل وكتر تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وأعانا المتهمين الثلاثة على الفرار من وجه القضاء وساعدهم في إخفاء المسروقات المبينة بالتحقيقات، وقررت المحكمة وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.