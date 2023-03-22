الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة «حياة كريمة» الطبية بمنطقة عويشة في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنطقة عويشة في محافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وقال الدكتور حجازي أحمد، مسؤول القوافل الطبية بصحة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة للكشف على أهالي المنطقة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف، أن القافلة تضم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المُقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وأشار إلى أن «صحة مطروح» وضعت جدولًا زمنيًا على مدار الشهر وذلك للوصول إلى جميع القرى والنجوع بالمحافظة، حيث يتم إطلاق 10 قوافل على مدار الشهر لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. 

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إجراء العمليات الجراحية التخصصات الطبية المختلفة الصحراء الغربية القافلة الطبية المجانية المبادرات الرئاسية “حياة كريمة” مطروح

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