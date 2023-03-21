الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية: «عبثية»

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التصريحات العنصرية الصادرة عن وزيرة المالية الإسرائيلية "سموتريتش"، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، معتبرة أن مثل هذه التفوهات غير المسئولة تُذكي نيران التطرف وتؤجج العنصرية، وتعكس الطبيعة اليمينية المتطرفة للحكومة الحالية وأعضائها.

وشددت الأمانة على أن إشارة الوزير المذكور لخريطة لبلاده تتضمن المملكة الأردنية الهاشمية هو نوع من العبث الذي يعكس الجهل الكامل بحقائق التاريخ والجغرافيا، كما يمثل استفزازاً صارخاً للمشاعر القومية، وخروجاً على أبسط قواعد العمل السياسي والدبلوماسي. 

كما شددت الأمانة العامة على أن تجرؤ المسئول الإسرائيلي على تجاوز هذه الخطوط الحمراء من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لتصريحات تتناول تاريخ التواجد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وهو أمر ولا شك من شأنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشكلٍ خطير.

وحمّلت الأمانة العامة للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تبعات مثل هذه التصريحات، وغيرها من المواقف الممعنة في التطرف، على الرأي العام في فلسطين والمنطقة العربية، وما تقود إليه من تصعيد للاحتقان وشحنٍ للمشاعر. 

​الجامعة العربية إسرائيل وزير فلسطين الأمانة العامة

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