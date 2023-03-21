الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل بينهم تريلا محملة بالقمح بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أرقام 2921 ن ب ا، ربع نقل، 5832 ع ف ا، نقل، 7151 ع ط ج، بمقطورة رقم 7519 ع ر ن، محملة بالقمح، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة في مركز سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: محمد عبد المنعم 41 عاما، سائق، مقيم في محافظة الغربية، مصاب ببتر بالساق الأيسر، عمر رجب عبد الوهاب 26 عاما، سائق، مقيم ببني مزار، مصاب بخلع بالكتف، محمد جمال أبو الليل 24 عاما، عامل، مقيم ببني مزار، مصاب بسحجات، محمود محمد راغب 23 عاما، تباع، مقيم بالدقهلية، مصاب باشتباه ارتجاج، وشخص خامس، مجهول الاسم والعنوان، مصاب بغيبوبة تامة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

حادث تصادم تريلا محملة بالقمح الطريق الصحراوي الغربي مركز سمالوط محافظة المنيا

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