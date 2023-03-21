«لحمايتهم من الانحراف السلوكي».. تقويم القيم وتعزيز الأخلاقيات لتحصين النزلاء

عرضت قناة إكسترا نيوز، فيلمًا وثائقيًا عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل في الشرقية و15 مايو وأخميم الجديدة بسوهاج.

وقالت الدكتورة حنان الشاذلي استشاري العلاج النفسي والإدمان، إن النزلاء يحتاجون للتدريب على بعض العناصر مثل مهارات الحياة وإدارة الغضب وحل المشكلات، وأن بداية الدمج تكون من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

تأهيل النزيل نفسيا وتقوية شخصيته

وأضاف الدكتور أسامة الشيخ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن جزء من قضاء عقوبة النزيل هي التأهيل النفسي وتغيير سمات الشخصية بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر موائمة ومواكبة لظروف الحياة في الخارج، أي تغيير سلوكه الإجرامي الذي دخل به.

وتابع الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، أنه يتم تقويم القيم وتعزيز الأخلاقيات وضبط السلوكيات وصولًا لتحصين النزلاء من الانحرافات السلوكية حماية لهم ولمجتمعهم.

وأكد اللواء شريف خليل، وكيل الإدارة العامة للتأهيل والتنمية بقطاع الحماية المجتمعية، أنه بعد أن انتهت اللجنة من وضع نموذج للإصلاح والتأهيل النموذجي وإضافة بعض العناصر عليه التي تعظم المنظومة التأهيلية وجعلته نموذجًا فريدًا يتميز عن أي نموذج مشابه له في العالم.

وأضاف، أنه تم عرض الخطة المتكاملة التي استقرت عليها الوزارة واللجان المشكلة على رئيس الجمهورية وبعد إقرارها تم التنفيذ الفوري للخطة.