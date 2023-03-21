الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«لحمايتهم من الانحراف السلوكي».. تقويم القيم وتعزيز الأخلاقيات لتحصين النزلاء

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

عرضت قناة إكسترا نيوز، فيلمًا وثائقيًا عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل في الشرقية و15 مايو وأخميم الجديدة بسوهاج.

وقالت الدكتورة حنان الشاذلي استشاري العلاج النفسي والإدمان، إن النزلاء يحتاجون للتدريب على بعض العناصر مثل مهارات الحياة وإدارة الغضب وحل المشكلات، وأن بداية الدمج تكون من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

تأهيل النزيل نفسيا وتقوية شخصيته 

وأضاف الدكتور أسامة الشيخ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن جزء من قضاء عقوبة النزيل هي التأهيل النفسي وتغيير سمات الشخصية بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر موائمة ومواكبة لظروف الحياة في الخارج، أي تغيير سلوكه الإجرامي الذي دخل به.

وتابع الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، أنه يتم تقويم القيم وتعزيز الأخلاقيات وضبط السلوكيات وصولًا لتحصين النزلاء من الانحرافات السلوكية حماية لهم ولمجتمعهم.

وأكد اللواء شريف خليل، وكيل الإدارة العامة للتأهيل والتنمية بقطاع الحماية المجتمعية، أنه بعد أن انتهت اللجنة من وضع نموذج للإصلاح والتأهيل النموذجي وإضافة بعض العناصر عليه التي تعظم المنظومة التأهيلية وجعلته نموذجًا فريدًا يتميز عن أي نموذج مشابه له في العالم.

وأضاف، أنه تم عرض الخطة المتكاملة التي استقرت عليها الوزارة واللجان المشكلة على رئيس الجمهورية وبعد إقرارها تم التنفيذ الفوري للخطة. 

تأهيل النزيل نفسيا تغيير سلوكه الإجرامي الإصلاح والتأهيل قطاع الحماية المجتمعية مهارات الحياة الدمج

مواد متعلقة

«المسلمانى»: الرئيس السيسى أطلق مبادرة هدفها خلو السجون من الغارمين والغارمات

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

بدون خطوط حمراء.. حقوقيون: أوضاع السجون والحبس الاحتياطى وحرية الرأى والتعبير أهم قضايا حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى

وزير الداخلية: إغلاق السجون العمومية التقليدية لحماية المجتمع من أخطار تنامى الجريمة

وزير الداخلية: حوّلنا السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

«مساج ودعارة».. التحقيق مع 4 فتيات حولن ناديًا صحيًا لوكر لممارسة المتعة الحرام

وزير السياحة يستقبل وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية باليونان

وصول أول معدة نووية طويلة الأجل إلى ميناء الضبعة التخصصي

مدير «صحة الإسماعيلية» يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023 فى جميع الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل