الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير «صحة الإسماعيلية» يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزاره الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الأسرة بالسويدات، ووحدة طب الخفيج، ومبنى الإدارة الصحية بالقصاصين، ووحدة الغسيل الكلوي، ومستشفى القصاصين المركزي، وأعمال تطوير مبنى المستشفى الجديد، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمترددين على أكمل وجه، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية.

رافق الدكتور علي حطب خلال جولته التفقدية الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة نهلة تعيلب مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، والدكتور محمد الحفناوي مدير مستشفى القصاصين المركزي.

وأكد الدكتور علي حطب، أثناء تفقده وحدة طب الأسرة بالسويدات ومستشفى القصاصين المركزي، وذلك لمتابعه معدلات الإنجاز في أعمال التطوير انه تم الانتهاء من إنجاز 90 % من أعمال التطوير، وانه تم تسليم  جهاز الأشعة المقطعية للشركة المنفذة وجاري تركيبه بمستشفى القصاصين المركزي، وذلك تزامنا من تطبيق المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، وتسليم المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق أكبر تغطية صحية بالمحافظة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عيادات وأقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال والباطنة، والعظام بمستشفى القصاصين المركزي، واطلع على كشوف حضور العاملين والأطباء والتمريض وكشوف المترددين على المستشفى، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، كما استمع إلى آراء المرضى ومستوى رضائهم عن الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وحرص الدكتور علي حطب، على تفقد ومتابعة غرف الغسيل الكُلوى بمسشفى القصاصين المركزي، والتقى مع المرضى المترددين على المستشفى ومرافقيهم للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأوصى بعدم التهاون مع شكوى، مشدداً على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما تم التأكد من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية في مخازن المستشفى والوحدات الصحية، لافتا إلى أن الجولات التفقدية على المستشفيات والمركز الطبية والوحدات الصحية، مستمرة، للتأكد من سير وانتظام العمل.

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