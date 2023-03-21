الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل والثانوية العامة

جريدة الدستور

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، كما حددت موعد وجدول الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

 

امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 

تضع مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة جدول امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالإضافة إلى موعد امتحان الشهادة الإعدادية، وفقًا لظروف كل مديرية ملتزمين بالخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للامتحانات .

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 وموعد الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الرسمي

وتبدأ امتحانات صفوف النقل  يوم 6 مايو بعد أن قامت الوزارة بتغيير الخارطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 والتي تم إعلانها في سبتمبر الماضي، وقامت بتكبير موعد الامتحانات شهر كامل . 

 

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

وحددت وزارة التعليم موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي لتبدأ في 10 يونيو 2023، بالمواد التي لا تضاف للمجموع، ثم تبدأ المواد التي تضاف للمجموع يوم الأحد 18 يونيو بامتحان اللغة العربية لجميع الشُعِب، ثم الثلاثاء 20 يونيو بامتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشُعِب، ثم الأحد 25 يونيو بامتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

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الملغي من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 وموعد امتحانات النقل الترم الثاني

وتتوقف الامتحانات مع أجازة عيد الأضحى ، ويتم استكمالها يوم الأحد 2 يوليو بامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو بامتحان الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو بامتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع شعب الثانوية العامة 2023، والأحد 9 يوليو بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء 10 يوليو بامتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 13 يوليو بامتحان الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر، والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

كما تعقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الترم الثانى وزارة التربية والتعليم جدول الثانوية العامة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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