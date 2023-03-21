موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل والثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، كما حددت موعد وجدول الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

تضع مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة جدول امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالإضافة إلى موعد امتحان الشهادة الإعدادية، وفقًا لظروف كل مديرية ملتزمين بالخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للامتحانات .

وتبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 6 مايو بعد أن قامت الوزارة بتغيير الخارطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 والتي تم إعلانها في سبتمبر الماضي، وقامت بتكبير موعد الامتحانات شهر كامل .

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

وحددت وزارة التعليم موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي لتبدأ في 10 يونيو 2023، بالمواد التي لا تضاف للمجموع، ثم تبدأ المواد التي تضاف للمجموع يوم الأحد 18 يونيو بامتحان اللغة العربية لجميع الشُعِب، ثم الثلاثاء 20 يونيو بامتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشُعِب، ثم الأحد 25 يونيو بامتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وتتوقف الامتحانات مع أجازة عيد الأضحى ، ويتم استكمالها يوم الأحد 2 يوليو بامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو بامتحان الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو بامتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع شعب الثانوية العامة 2023، والأحد 9 يوليو بامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء 10 يوليو بامتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 13 يوليو بامتحان الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر، والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

كما تعقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023.