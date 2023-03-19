الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الرسمي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية، أيضًا امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية، مع امتحانات الصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهري 

حدد قطاع المعاهد الازهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية، وتفاصيل جدول الامتحانات والتي تبدأ في 3 يونيو المقبل أي بعد امتحانات الثانوية العامة بما يقرب من شهر،  وجاء جدول امتحانات الثانوية الأزهرية كالتالي: 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات

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امتحانات الصف الثالث الثانوي أزهر 

 

امتحان الثانوية الازهرية 

جدول امتحانات أولى ثانوي أزهر 

يبدأ امتحانات أولى ثانوي أزهر في مايو المقبل بعد أيام من بداية امتحانات صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية، ويؤدى طلاب أولي ثانوي وثانية ثانوي امتحاناتهم في نفس اليوم بداية من 7 مايو 2023. 

ويبدأ طلاب علمي علوم الصف الأول الثانوي علمي  في أداء امتحانات نهاية العام حسب الجدول التالي:

  • يوم الأحد :  7 مايو بمادة الفقه ثم مادة الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.
  • يوم  الإثنين :  8 مايو، مادة التوحيد.
  • يوم الثلاثاء : 9 مايو  مادتي التفسير وعلومه ومادة الأحياء.
  • يوم الأربعاء :  10 مايو مادتي الحديث وعلومه والجبر وحساب المثلثات.
  • يوم الخميس : 11 مايو  مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.
  • يوم السبت :  13 مايو مادة القرآن الكريم، ومادة الفيزياء، على أن يمتحن المبصرون شفهيا في القرآن الكريم والحديث.
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رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022/ 2023 «مستند»

وتبدأ  امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي والصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي لطلاب المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات  يوم 29 إبريل 2023 حسب  إعلان قطاع المعاهد الأزهرية الذي حدد في وقت سابق جدول امتحانات جميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية و الثانوية الأزهرية .

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