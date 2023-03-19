رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022/ 2023 «مستند»

ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022- 2023، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2022- 2023، على أن يبدأ أول أيام الامتحانات في الثالث من شهر يونيو وتنتهى في الثاني عشر من شهر يوليو، على أن تتخل الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2022- 2023

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم للراغبين في الاشتراك بأعمال (لجان المراقبة للشهادة الثانوية كرؤساء لجان أو مساعدين للعام الدراسي 2022/2023.

ويتم الاختيار عن طريق قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة 50% من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك بلجان النظام والمراقبة للشهادات العامة من قبل، مع تخصيص نسبة الـ50% الأخرى من الأعضاء القدامى لذوي الخبرة دون حد أقصى لسنوات الخبرة، على أن يكون اختيار العضو حسب تقدمه في ترتيب الحجرة من خلال التقييم الدوري الذي قام بإعداده رئيس كل حجرة في أثناء مراحل العمل ويتم تسليمه لرئيس الكنترول، وألا يكون العضو قد أخطأ أخطاء فادحة مسجلة ضده خلال عمله بالكنترول بالسنوات السابقة.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022- 2023

ويتم اختيار احتياطي بنسبة 30% احتياطي من الأعداد المطلوبة لكل منطقة أزهرية. الضوابط والشروط العامة لاختيار أعضاء غرفة الكنترول فيما يتعلق بالضوابط العامة لاختيار الأعضاء فتتضمن ما يلي:

1. أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر، وعلى رأس العمل، وألا تقل درجته في الكادر عن (معلم أول أ) إلا من استثنى بنص خاص (الشرطة، والحماية المدنية).

2. عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 /2023.

3. ألا يكون من المحالين للتقاعد قبل 31 /8 /2023م.

4. عدم الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الازهرية وأعمال الملاحظة والشفهي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.

5. ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها على 15 يومًا في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

موانع الاشتراك فى امتحانات الثانوية الأزهرية



6. ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها على 10 أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

7. ألا يكون صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012.

8. عدم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

9. ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

10. ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في المدة ذاتها المقررة للندب.

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