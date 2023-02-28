جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

تزايد البحث عبر مواقع البحث الافتراضي عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية، قبل ساعات من انتهاء التسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بجميع المناطق، والتي استمرت لما يقرب من شهرين.

وينتهى التسجيل مع نهاية اليوم الثلاثاء 28 /2/2023، وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الطلاب بسرعة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية قبل انتهاء المهلة المخصصة لذلك، لعدم الحرمان من امتحانات نهاية العام.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وأوضحت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع يبحث حاليا الإعلان جداول تجريبية لامتحانات الشهادة الثانوية التي تعقد في الثالث من يونيو المقبل، مؤكدا أن تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 2023 هو السبيل الوحيد لدخول امتحانات نهاية العام، ولن يتم السماح لأي طالب بالحضور طالما لم يسجل استمارة الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع التعليمات التالية لعدم الحرمان من امتحانات نهاية العام 2023، كما يلي:

- كتابة البيانات بدقة من واقع البطاقة الشخصية.

- التسجيل بالرقم السري الخاص بالطالب، وعدم استخدام أي رقم آخر.

- عدم وضع أكثر من خيار والاقتصار على واحد فقط أثناء ملء الاستمارة.

- عدم تعديل البيانات أكثر من مرة.

- ضرورة تسليم الاستمارة للمعهد بعد طباعتها خلال الأسبوع الأول من أبريل.

- أي أخطاء في البيانات يتعرض للطالب للمساءلة.

أكدت المصادر أن قطاع المعاهد الأزهرية يسعى إلى تقديم كل سبل الراحة لجميع الطلاب، ويحرص على أن تكون جداول امتحانات الشهادة الثانوية تلبي رغبات الطلاب حرصا على مستقبلهم، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وإليكم خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، على النحو التالي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.