الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة بسبب «التوقيت الصيفى»

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

وقال المركز، في بيان، إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن تطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حقيقة تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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