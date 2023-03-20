الملغي من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 وموعد امتحانات النقل الترم الثاني

قررت وزارة التعليم إلغاء جزء من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023، مع تبكيرها لموعد امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي الملغي من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 وموعد امتحانات النقل.

الملغي من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023

مادة اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي: أنشطة نص الاستماع حوار مباشر من ص 66 إلى 67، نص معلوماتي بنيان سد عالي جديد من ص 77 إلى 83، أنشطة نص استماع بين الماضي والحاضر، من 96 إلى 97، ومن 122 إلى 123، نص معلوماتي التطعيم لمجتمع سليم من 132 إلى 138، التبادل التجاري من 160 إلى 166.

مادة اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي: الوحدة 9 من ص 50 إلى 59، المراجعة 3 من ص 62 إلى 65 ومن 68 إلى 69، الوحدة 10 من ص 78 إلى 85، الوحدة 11 من 102 إلى 104، الوحدة 12 من 118 إلى 119 ، المراجعة 4 من ص 130 إلى 133.

مادة الرياضيات الصف الرابع الابتدائي: الوحدة العاشرة القيمة المكانية – المقارنة باستخدام النماذج، الوحدة الحادية عشر التمثيل البياني بالنقاط – تمثيل بياني للفص ، الوحدة الثانية عشر رسم صور ذات خط تماثل – الهندسة في حياتنا – تحديد الزوايا القائمة، الوحدة الثالثة عشر قياس الزوايا الجزء الثاني.

مادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي: الوحدة الثانية الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا: الدرس الثالث: الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا، الوحدة الثالثة وسائل النقل والاتصال في بلدنا: الدرس الرابع: تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع.

موعد امتحانات صفوف النقل الترم الثاني 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، لتعقد امتحانات صفوف النقل الترم الثانى 2023، بداية من يوم 6 مايو 2023.

وتضع مديريات التربية والتعليم في المحافظات جدول امتحانات صفوف النقل بما يتوافق مع ظروفها الخاصة ، ولكن وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقامت بتعديلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.