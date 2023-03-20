عدد طلاب الثانوية العامة 2023 وموعد الامتحانات.. يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات في بداية يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي بشعبه الثلاث، كما حددت مواصفات ورقة الامتحان وكيفية تصحيحها.

ويعرض “الدستور” في السطور التالية عدد طلاب الثانوية العامة 2023 وموعد الامتحانات.

عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 ، وتقترب من 700 ألف طالب وطالبة، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وتضم لجان الثانوية العامة 20 طالبًا في كل لجنة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام من الساعة 9 صباحًا، وتبلغ مدة الامتحانات 3 ساعات أو ساعتين حسب المادة.

وتعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، بنظام “الأوبن بوك”، حيث يتسلم الطلاب كتيب “مفاهيم” داخل لجنة الامتحان، ويتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج “بابل شيت” للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

جدول امتحانات 3 ثانوي عام

وأعلن رضا حجازي في فبراير الماضي، جدول امتحانات 3 ثانوي عام لجميع الشعب وتبدأ الامتحانات بالمواد التي لا تضاف للمجموع يوم 12 يونيو ولمدة يومين، يؤدى خلالها طلاب الثانوية العامة امتحانات مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، و الاقتصاد والاحصاء.

ويبدأ جدول 3 ثانوي عام للمواد التي تصاف للمجموع يوم 18 يونيو وتأتي كالتالي:

الأحد 18 يونيو: اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 27 يونيو 2023 حتى يوم 1 يوليو 2023، ثم تبدأ الامتحانات في 2 يوليو.

يوم الأحد 2 يوليو: مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية .

يوم الثلاثاء 4 يوليو: بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى .

يوم الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 10 يوليو: الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

يوم الخميس 13 يوليو: مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.