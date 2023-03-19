جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

جدول امتحانات نهاية العام من أكثر الأمور التي تهم الطلاب بعد أن قارب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022- 2023 على منتصفه وهو ما يمهد بنهاية العام الدراسي لكل المراحل التعليمية سواء في التعليم العام أو الأزهري، في سياق متصل يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري عن جدول إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

يعيش طلاب الصف الثالث الثانوي في الأزهر والعام بسبب المذاكرة وتراكم الدروس عليهم ومن ثّم يبحث كل طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجاري والذي تم تحديده وفقاً للجدول الزمني للعام الدراسي من قطاع المعاهد الأزهرية والذي يحدد موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 في كافة المحافظات.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وومن المتوقع أن امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري خلال الفترة الممتدة من 3 يونيو وحتى 12 يوليو 2023، وبحسب تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد تقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم العلمي في العام الدراسي 2022-2023، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، لينتهي الطلاب من أداء الامتحانات بحلول يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

وفي السطور الأتية تقدم الدستور جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022_ 2023

وكالمعتاد كل عام قام قطاع المعاهد الأزهرية بإصدار جدول للامتحانات بشكل مؤقت ويتم عرضه على الطلاب في مختلف المحافظات والمديريات التعليمية، ويتم تعديل هذا الجدول بعد ذلك وفق رؤية الطلاب ليتناسب مع طبيعة المواد الدراسية ووضع وقت كافي بين كل مادة للمراجعة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في الأزهر

يُذكر أن خلال يناير الماضي اجريت امتحانات سنوات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بالمعاهد الأزهرية بالفصل الدراسي الأول 2023 كما أجريت الإمتحانات الشفوية قبل الامتحان النظري بأسبوع وفقا للنظام الدراسي الأزهري.

موعد الإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري

وكل عام يجري الإعلان عن نتائج الطلاب في امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 بالدور الأول خلال شهر يوليو ويتم نشر نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري بالدور الثاني بعد إنتهاء الامتحانات وانتهاء أعمال التصحيح داخل بالكنترول ويتم نشر النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف وينتظرها مئات الألاف من الطلاب لتحديد مستقبلهم العملي والمهني كون الثانوية العامة فارقة في مستقبل الطلاب.

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