الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

141 أداة رقابية لوزير التعليم العالي في البرلمان اليوم

الدكتور أيمن عاشور.
الدكتور أيمن عاشور.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة بين أعضاء مجلس النواب ووزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور.

وتشهد الجلسة العامة 141 أداة رقابية منها مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وكان قد رفع أمس الإثنين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

كما شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وشهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمد والمشايخ وتعجيل صرف العلاوة الدورية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.

كما رفض المجلس خلال جلسته أمس، طلب رفع الحصانة عن النائب عيد حماد.

أعضاء مجلس النواب الجامعات الحكومية والأهلية الجلسة العامة لمجلس النواب الجامعات الحكومية الحوكمة الاقتصادية الشاملة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

272 مليون سائح محتمل لمصر.. وهذه معوقات قدومهم

141 أداة رقابية لوزير التعليم العالي في البرلمان اليوم

إيلون ماسك يُحذر من خطر كبير يُهدد الولايات المتحدة بعد انهيار «سيليكون فالي»

الرادارات الحديثة تلتقط 1243 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان