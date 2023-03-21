«كنافة وقطايف وعرقسوس».. شهر رمضان ينقذ بعض الأطعمة من الانقراض

«يجي رمضان وخناقه يزيد.. عايز طباخة سكة حديد».. يعتبر شهر الصيام من المناسبات التي دائما ما يربطها المصريين بتناول كل ما لذ وطاب من الطعام، حيث استطاع الشهر الكريم أن ينقذ الكثير من الأطعمة الشهيرة والمرتبطة به من الانقراض، ففي السطور التالية نرصد أشهر الأطعمة والمشروبات الرمضانية التي أنقذها شهر الصيام من الاندثار.

القطايف:

القطايف من الحلويات الرمضانية الشهيرة، التي ساهم شهر الصيام في عودتها للساحة كل عام، حيث لا يتم تناولها خارج الموسم الرمضاني وموائد إفطار الشهر الكريم.

القطايف هي فطيرة تؤكل مقلية بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز، ويشتهر إعدادها في مصر وبلاد الشام خلال شهر رمضان وهي عبارة عن فطيرة مصنوعةٍ من عجينة سائلة مخبوزة.

الكنافة

من الحلويات التي نجدها طوال العام، ولكن يتهافت عليها الكثيرين في شهر رمضان، حيث تعتبر طبق الحلويات الرسمي في شهر الصيام، حيث تبدع ربات البيوت في صنعها سواء بالشكولاتة أو العسل والمكسرات.

العرقسوس

يعد مشروب العرقسوس من المشروبات الرمضانية الشهيرة خلال شهر الصيام، عرق السوس هو عشب ينمو في أجزاء من أوروبا وآسيا، حيث يحتوي على مادة "الجلسرهيزين" التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية عند تناولها بكميات كبيرة، وفقًا لما ذكره موقع "webmd" الطبي.

قمر الدين

دائما ما نجده في ياميش رمضان، حيث يعتبر قمر الدين من الأشياء الأساسية في شهر رمضان، هو عبارة عن عصير المشمش، أنتج لأول مرة في الغوطة بدولة سوريا، حيث نمت لأول مرة مجموعة متنوعة من المشمش الأكثر ملاءمة لعصير قمر الدين.

التمر هندي

التمر الهندي وعصيره مصدرهما من شجرة تنمو غالبًا في المناطق الاستوائية، وكان أول ظهور لها في أفريقيا قبل أن تنتشر وتبدأ في النمو في مناطق مختلفة من قارة آسيا ومن ثم إلى الأمريكان.

يعتبر التمر هندي من المشروبات الشهيرة بشهر الصيام، والذي يساهم في الترطيب بعد صيام اكثر من 14 ساعة يوميًا، تنمو الثمار على الأشجار في داخل قشور بنية طويلة، تحتوي بداخلها على لب لزج وهو الجزء الذي يمكن تناوله من الثمار، وله مذاق حلو حامض.