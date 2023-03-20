الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كلمات وألحان وغناء.. علي لوكا يهدي محمد رمضان أغنية «جعفر العمدة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

نشر الفنان محمد رمضان الأغنية الدعائية الجديدة لمسلسله الرمضاني المقبل “جعفر العمدة" التي حملت عنوان “ولسّه يا دنيا"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

علق رمضان على الأغنية عبر حسابه قائلًا:"الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة (ولسّه يا دنيا) غناء علي لوكا، شكراً على هديتك العظيمة يا لوكا ثقة في الله نجاح".

الأغنية كلمات وألحان وغناء لوكا ومن توزيع أوزي وهندسة صوتيه أسامة طارق، وقد انتهى منها خلال اليومين السابقين.

ويعرص مسلسل جعفر العمدة فى رمضان 2023 بشكل حصري عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وهو للفنان محمد رمضان وذلك عبر قناة dmc بشكل حصري ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتدور قصة وأحداث مسلسل “جعفر العمدة” والذي كان يحمل اسم “العمدة” في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع بين بطل العمل محمد رمضان والفنان منذر رياحنة، ويمتلك محمد رمضان الذي يظهر بشخصية “جعفر” مجموعة شركات للمقاولات، ومتزوج بـ4 سيدات وهن كل من الفنانة مي كساب، والفنانة منة فضالي، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة زينة، ويبحث محمد رمضان خلال الأحداث عن نجله المختطف.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي سيناريو وحوار مهاب طارق إنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة محمد رمضان زينة هالة صدقى إيمان العاصى مى كساب منة فضالى عصام السقا مجدى بدر أحمد فهيم منذ رياحنة عماد صفوت دعاء حكم أحمد داش بيومي فؤاد فريدة سيف النصر جوري بكر طارق النهري وعدد آخر من الفنانين.

جعفر العمدة محمد رمضان أغنية حمد رمضان العمدة رمضان

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يوم المرأة المصرية

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كلمات وألحان وغناء.. علي لوكا يهدي محمد رمضان أغنية «جعفر العمدة»

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