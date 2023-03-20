مصرع عاملين غرقًا داخل بيارة بمزرعة سمك بالبحيرة

لقى عاملان مصرعهما جراء غرقهما داخل بيارة داخل مزرعة أسماك بالطريق الصحراوى بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتباشر نيابة وادى النطرون برئاسة المستشار طارق الجندي تحت إشراف المستشار أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.

غرق عاملين في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون جثة شخصين جراء غرقهما داخل بيارة مزرعة أسماك بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفين

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من ممدوح صلاح أحمد محمد، 27 سنة، مقيم بسوهاج، أسامة أحمد محمود هاشم 12 سنة، عامل، مقيم الإسكندرية.

ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.