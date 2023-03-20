الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نورهان الشيخ: قرار توقيف «بوتين» يستهدف التشويش على الزيارة الصينية لروسيا

بوتين
بوتين

علقت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، علي حجم التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط مؤخراً بعد التقارب السعودي الإيراني، وعودة العلاقات المصرية التركية. 

وقالت خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن أهداف روسيا الاستراتيجية واضحة من قبل الحرب على أوكرانيا، فهي تسعى لتحرير أراضي "الدونباس"، مُشيرًة إلى أن زيارة الرئيس الروسي إلى ماريوبول تؤكد إصرار روسيا على تحقيق هدفها.

وأضافت الشيخ أن روسيا لا يعنيها قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن روسيا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأمريكا أيضًا ليست عضوًا في المحكمة، ولكن هناك أسبابًا أخرى.

ولفت إلى أن أحد أسباب صدور هذا القرار من المحكمة الجنائية الدولية هو الشوشرة على زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا، فهذا هدف إعلامي لمزاحمة تغطية مباحثات الرئيسين، وثانيًا: تقليل الضغط الروسي الصيني في تحقيقات تفجير خطي غاز "السيل الشمالي" الروسيين، إذا ثبت تورط بريطانيا أو أمريكا، أو حتى إذا ثبتت ما ألمحت إليه أمريكا أن جمعات أوكرانية هي من فجرته.

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