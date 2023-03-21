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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتابع عدد كبير من المواطنين حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة خاصة مع تقلب الحالة الجوية بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة، ورغبة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية في التأقلم مع المناخ خاصة مع انخفاض وارتفاع درجات الحرارة المفاجئ.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلن خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من خلال البيان اليومي الذي تصدره الهيئة لتحديد المناخ في كافة محافظات الجمهورية، حيث تشهد الفترة المقبلة أجواء شتوية باردة بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة و الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع غطاء سحابي يساعد على تقليل سطوع إشاعة الشمس.

وأكدت الأرصاد، أن الطقس في مثل هذا الوقت من العام تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث يمكن للمواطنين أن يشعروا بالحالة الجوية الفصول الأربعة في يوم واحد من ارتفاع درجات الحرارة، ثم الانخفاض المفاجئ مع رياح محملة بالأتربة وسقوط الأمطار.

سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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و أوضحت خرائط الطقس، أن هناك كتل هوائية قادمة من أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط مما تجعل المواطنين يشعرون بأجواء شتوية خلال فترة النهار وطقس شديد البرودة خلال الليل خاصة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات


درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة القاهرة العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الشرقية العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

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درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الفيوم العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة بني سويف العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة المنيا العظمى 22 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة السويس العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة أسيوط العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الأقصر العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة أسوان العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

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حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة خرائط الطقس أجواء شتوية

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وائل لطفي

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