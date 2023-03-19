«الأرصاد» تزف بشرى سارة عن حالة الطقس فى أول يوم رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الغد وأول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة «صدى البلد» إن اليوم شهد انخفاضًا في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية من البلاد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا، وفرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية بين الخفيفة والمتوسطة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تكون غير مؤثرة على نشاط الأعمال.

«الأرصاد»: انتهاء الشتاء غدًا وسنبدأ في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

وأكدت أن غدًا ينتهي فصل الشتاء ويبدأ الربيع بعد غد الثلاثاء؛ الذي سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

ونصحت الدكتورة منار غانم المواطنين، بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور، لافتة إلى أن درجة الحرارة أول أيام الشهر الكريم ستكون حوالي 26 مئوية؛ ومتوقع أجواء باردة ليل هذا اليوم.