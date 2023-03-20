العشرى: مصر حريصة على دعوة جميع الأطراف للحفاظ على تماسك الشرق الأوسط

علق الكاتب الصحفي، أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، علي طبيعة التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، بعد التقارب السعودي الإيراني، وعودة العلاقات المصرية التركية.

وقال "فرحات" خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن مصر حريصة على دعوة جميع الأطراف للحفاظ علي تماسك الشرق الأوسط.

وأضاف أن التغيرات الحادثة أدخلت تعديلًا جذريًا على مسار الربيع العربي في المنطقة.

وأشار إلى أن القوى الإقليمية والدول العربية الرئيسية، أعادت ترتيب أوراقها على ضوء الدروس المستفادة من الخمس سنوات والتدخلات الأجنبية، والتحالفات سريعة التغير في المنطقة، وإنشاء ميليشيات مسلحة من بعض القوى الدولية والدول لتحقيق أجندات سياسية في الشرق الأوسط.