الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فرحات: دول الشرق الأوسط حريصة على إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، علي طبيعة التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، بعد التقارب السعودي الإيراني، وعودة العلاقات المصرية التركية.

وقال "فرحات" خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك حالة سيولة في النظام العالمي فرضت علي القادة الاستفادة من الأوضاع، مُضيفًا: أن هناك اتجاها من دول المنطقة لإعادة ترتيب الأوضاع ونمط علاقاتها.

وأشار فرحات إلى أن اغلب دول المنطقة أصبحت تملك زمام أمورها، وهناك مساعٍ حثيثة لحل القضايا الإقليمية.

وأكد أن دول المنطقة أدركت أن الاعتماد علي القوي الغربية، لا يحقق تسوية أو استقرارا في المنطقة، وبذلك لا بد من الاعتماد علي نفسها في تحقيق التوازن في المنطقة الإقليمية.

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