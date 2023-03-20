الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نورهان الشيخ: جهود دبلوماسية كبيرة لإعادة سوريا لمكانتها عربيًا وعالميًا

الدكتورة نورهان الشيخ
الدكتورة نورهان الشيخ

علقت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على طبيعة التطورات السياسية التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط مؤخرًا، بعد التقارب السعودي الإيراني، وعودة العلاقات المصرية التركية.

وقالت "الشيخ" خلال لقائها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين: "ترتيبات كثيرة لعودة سوريا عربيًا وعالميًا".

وأضافت أن الأوضاع حاليًا تشهد إعدادًا دبلوماسيًا كثيفًا لعودة سوريا للمنطقة والجامعة العربية.

وأكدت أن القمة الروسية الصينية ساهمت في تغيير الكثير من المعادلات الإقليمية، خاصة أن الغرب يراهن طوال الوقت علي تحييد الصين، ولكن زيارة الرئيس الصيني لروسيا وضعت النقاط على الحروف في الوضع العالمي.

وأشارت إلى أن الرئيس الصيني أكد أن الشراكة والتعاون مع الجانب الروسي مستمر، ولا مجال لأي ضغوط عالمية، وأن كل الجهود الغربية لعزل روسيا فشلت.

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