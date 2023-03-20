الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: رفض الغرب لمساعي الصلح الصينية تأكيد لرغبتهم في تدمير روسيا

شي جين بينج
شي جين بينج

قال آصف ملحم، الخبير في الشئون الروسية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، لموسكو سبقها تصاعد كبير في الأحاديث الغربية بهدف خلق أزمة بين الطرفين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تدرك حجم قوتها الاقتصادية، وروسيا تفهم أنها قوى عسكرية كبرى، والطرفان في حاجة لتحقيق التكامل بينهما.

 الصين أصبحت طرفًا في الصراع الروسي الأوكراني

وأشار إلى أن الصين أصبحت طرفًا في الصراع الروسي الأوكراني بشكل أو بأخر، رغم إعلانها أنها تتخذ موقفًا محايدًا، ولكن الغرب يريدون منها الانضمام لهم في دعم أوكرانيا.

وأكد أن الغرب و أوكرانيا لن يقبلا مبادرة الصين لحل الأزمة، وذلك لأن المطلوب ليس حل الأزمة الأوكرانية ولكن تدمير روسيا.

 وأوضح أن الصين تختلف عن الغرب وذلك كونها تدخل في إفريقيا للعمل والاستثمار، أما الغرب فإنه يدخل كمستعمر ينهب ثروات هذه المناطق، فالصين تزاحم أوروبا في إفريقيا وكذلك الولايات المتحدة وفي أمريكا اللاتينية، كما أن توسط الصين للمصالحة بين إيران والسعودية، وتسعى لخلق مصالحة بن سوريا وتركيا وهذا ما يقلق الغرب.

روسيا أوكرانيا تدمير روسيا مبادرة قوى عسكرية

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