الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصيني من موسكو: نسعى لتسوية الوضع في أوكرانيا لتفادي عواقب الأزمة

الرئيسان الروسي والصيني
الرئيسان الروسي والصيني

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، الإثنين، عقب وصوله العاصمة الروسية موسكو، إن هذه الزيارة ستكون مثمرة، وستعطي زخمًا جديدًا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية - الروسية.

وأكد بينج، وفقًا لما نقلته وكالة «تاس» الروسية، أن بكين وموسكو  "جاران جيدان" و"شريكان موثوقان"، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لحماية النظام العالمي وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح الرئيس الصيني، أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

الرئيس الصيني يصل موسكو 

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، إلى موسكو في زيارة يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا وأول زيارة الى موسكو منذ حوالى 4 سنوات.

شي جينبينغ موسكو للعلاقات الصينية-الروسية زخما جديدا أوكرانيا تسوية في أوكرانيا

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وائل لطفي

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