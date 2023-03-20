مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الأوسطى فى الجيزة

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى فى محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الأوسطى وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.