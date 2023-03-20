التخطيط: المؤشر العام لتمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وصل لـ20% عام 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشر العام في تمثيل المرأة في مجالس الإدارة قد تضاعف من 9% في أول تقرير صدر عام 2018، إلى 20% عام 2022.

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، أنه في حالة الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات التصاعدية سنضمن الوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 30% عام 2026، بدلًا من عام 2030.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة