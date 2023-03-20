الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة العذراء بشبرا ويحتفل بعيد القديس يوسف البتول

إبراهيم إسحق
إبراهيم إسحق

تفقد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديس يوسف البتول، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

 وألقى الأب البطريرك عظة القداس، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة الرعوية.

وأكد غبطته أهمية التنشئة على كلمة الله، مشيرًا إلى أن المعمدين هم من يقوموا بتكوين الكنيسة، كما أوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك ضرورة الاهتمام بالتعليم المسيحي للشباب الصغير، الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في مسيرة الكنيسة.

واختتم غبطة البطريرك كلمة العظة بالحديث عن بعض المحطات في لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية (الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس).

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، قدم الأب ميشيل هدية تذكارية لصاحب الغبطة، باسم شعب الكنيسة، احتفاءً بالعيد العاشر للتنصيب البطريركي له، وتجليس غبطته بطريركًا على كرسي الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

تضمن القداس الإلهي أيضًا الاحتفال بعدد من الأزواج والزوجات، أعضاء اجتماعي أسرة القديس يوسف للكبار، ورواد فرح وعطاء، الذين أتموا خمسة وعشرين عامًا فأكثر من الزواج، كما قدم الأب الراعي الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الاحتفال.

كذلك، تم تكريم الأم المثالية، والأب المثالي من أبناء الرعية لهذا العام، حيث أهدى الأب البطريرك الدروع التذكارية لجميع المحتفى بهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع والتعضيد، من أجل استكمال رسالتهم المقدسة، كما هنأهم بعيد القديس يوسف البتول.
 

إبراهيم إسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مدبولى» يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات «V» اليونانية

«خافت من الفضيحة».. رسالة «واتساب» تكشف لغز سقوط سيدة من الثامن بالمرج

إحالة المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الجيزة للجنايات

إصابة 4 في حادثي سقوط من قطار وتصادم دراجتين بالمنيا

الرئيس الصينى يدعو لعقاب صارم لقتلة الصينيين فى إفريقيا الوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر