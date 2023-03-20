بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة العذراء بشبرا ويحتفل بعيد القديس يوسف البتول

تفقد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديس يوسف البتول، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

وألقى الأب البطريرك عظة القداس، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة الرعوية.

وأكد غبطته أهمية التنشئة على كلمة الله، مشيرًا إلى أن المعمدين هم من يقوموا بتكوين الكنيسة، كما أوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك ضرورة الاهتمام بالتعليم المسيحي للشباب الصغير، الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في مسيرة الكنيسة.

واختتم غبطة البطريرك كلمة العظة بالحديث عن بعض المحطات في لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية (الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس).

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، قدم الأب ميشيل هدية تذكارية لصاحب الغبطة، باسم شعب الكنيسة، احتفاءً بالعيد العاشر للتنصيب البطريركي له، وتجليس غبطته بطريركًا على كرسي الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

تضمن القداس الإلهي أيضًا الاحتفال بعدد من الأزواج والزوجات، أعضاء اجتماعي أسرة القديس يوسف للكبار، ورواد فرح وعطاء، الذين أتموا خمسة وعشرين عامًا فأكثر من الزواج، كما قدم الأب الراعي الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الاحتفال.

كذلك، تم تكريم الأم المثالية، والأب المثالي من أبناء الرعية لهذا العام، حيث أهدى الأب البطريرك الدروع التذكارية لجميع المحتفى بهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع والتعضيد، من أجل استكمال رسالتهم المقدسة، كما هنأهم بعيد القديس يوسف البتول.

