الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل عيد الأم 2023.. أشهر رسائل التهنئة لـ«ست الحبايب» للمغتربين

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أيام تفصلنا عن عيد الأم، وبالتزامن مع يوم "ست الحبايب" يبحث الكثير من المغتربين عن أفضل الرسائل والعبارات الخاصة بتهنئة الأمهات في عيدها، ففي السطور التالية نقدم أفضل رسائل التهنئة لعيد الأم تفيد المغتربين.

رسائل تهنئة عيد الأم 2023 للمغتربين

أمي لا تُؤَمّ القلوب إلّا إليكِ ولا تلين الصخور إلّا لحنانكِ، أنتِ الحب والجنة تحت قدميك أحبك أمي، فعذرًا أمي أنتِ لست الأغلى في حياتي بل أنتِ كل حياتي.

 

أمي أنتِ بنظر الناس أمي لكن بنظري أروع ملاك ولو استطعت لأهديتك عمري، دمتي لي ذخرا طول حياتي.

 

جزاكي الله خيرا عن كل ما عانيته أمي، كل عيد أم وأنتي دنيتي، أتمنى لكي العمر المديد والصحة الوفيرة، فإنه من أسعد لحظات عمري وأنا في أحضانك أمي.

 

أمي حياتي وجميلتي وكل ما أملك، أهنئك بيومك المميز، أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والسعادة الأبدية.

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رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

تهنئة عيد الأم 2023

لا أحد يشبهك يا أمي، فأنت قمري في عتمة الليالي، ونور شمسي في صباحاتي، بك أحيا وعلى يديك تعلمت معنى الحب غير المشروط.

 

إذا كانت أجمل الكلمات هي ما يقال في الحب وإذا كان أعذب ما سمعته الأذن من كلام هو الحب، فأجمل كلام الحب هو ما قيل عن حب الأم كل الحب لكِ أمي.

بحبك يا أمي وهمي رضاكي كل عام وأنتي في صحة دائما، في عيدك يا أمي أتمنى من الله سبحانه وتعالي بأن يعطيكي الصحة والعافية.

كلماتي تعجز عن وصفك وجمال قلبك يا أحبابي الستة كل عام وأنت الضحكة التي لا تفارقك كل عام وأنت بخير أحلى وأغلى الناس.

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«يوم ست الحبايب».. أفكار هدايا عيد الأم 2023 في حدود 500 جنيه

سيدتي الحبيبة عظيمة لدرجة أنني أتساءل دائمًا كيف أخذ الله شخصًا ناعمًا مثل أمي من هذه الأرض الصلبة، لكي يولد من جديد، الحياة ليست الحياة بدونهم.

كل عام وابتسامتك لا تختفي من وجهك حبيبي كل عام وانت بخير يا امي بارك الله فيك نعمة في حياتي، عيد سعيد يا امي العزيزة، كل عام وأنت بخير يا روحي كل عام وأنت قوتنا كل عام وأنت مصدر سعادتنا كل عام وأنت سعادتي ربي.

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وائل لطفي

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