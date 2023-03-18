رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

بدأ العد التنازلي للاحتفال بعيد الأم في مصر والدول العربية، ويتزامن ذلك مع 21 من مارس الجاري، ويستعد الأبناء لهذا اليوم المميز بشراء الهدايا العينية والذهب لتكريم أمهاتهن على التعب والجلد الذي يبذلونه لأجل حياة سعيدة لأبنائهن.

أصل الاحتفال بعيد الأم في مصر والوطن العربي

يذكر أن الاحتفال بعيد الأم في العالم العربي، بدأ في مصر، ثم انتشر لباقي البلاد العربية في خمسينيات القرن الماضي، وترجع بداية الاحتفال بعيد الأم للكاتب الصحفي على أمين، حيث طرح في مقال له بجريدة المصري اليوم فكرة الاحتفال بعيد الأم، قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم في أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم"، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي مثل هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا أو ربنا يخليك، لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهم كملكة فيمنعوها من العمل، ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلا منها، ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم؟".

بعض رسائل عيد الأم 2023

أمي... في يومك هذا أدعو الله أن يبقيكِ لنا عامًا بعد عام، وأن يلبسك تاج الصحة والوقار، وأن يحفظك ويرعاكِ.

لكل إنسان حبيب، وأنا في قلبي بل كل قلبي أنتِ يا أمي، أيا مالكة الروح والقلب والكيان، أيا من تملكين في يدك طريقًا إلى الجنان، أيا من رضاك من رضا الرحمن، أحبّك أمي... أمي... كيف أكافئك وكل كنوز الدنيا لا تكفيك؟ كيف أجازيك خيرًا بحق تعبك في تربيتي وكل الخير بين يديك؟ ليس في يدي شيء إلا أن أدعو الله رب العالمين أن يرضى عنكِ ويرضيكِ.

أمي يا من وفيت بحقي وأكثر من ذلك، ولم أستطع أن أوفيك جزء منه، فمهما طال بنا الزمان ومهما تباعدت الحروف والمسافات تبقين أنتِ أمي الغالية.

أمي أنتِ زرعتي الحب والأمل في قلبي منذ سنين، وخلعتِ الحقد واليأس لتزرعي بدلًا منه الحنين. أمّي يا حبّاً أهواه، يا قلبًا أعشق دنياه، يا شمسًا تشرق في أفقي، يا وردًا في العمر شذاه. ماذا أقول عنك يا أمي فأنتِ آية من آيات الرحمن، لأجلك يا أمي خلق الرب الجنان وجعلها تحت الأقدام.

رسائل معايدة بمناسبة عيد الأم 2023

حبي لكِ يا أمي حقيقة تملأ الأكوان لأنّك منبع السكينة والحنان، أحضانك يا أمي بَر الأمان، قلبك يا أمي مأوى من تحول الأزمان إذا انقلب الأصدقاء والخلان.

أمي .. أنا نا لا شيء دونك فأنتِ من علّمتني القراءة والكتابة والمشي والقفز واللعب، والعديد من الأمور، شكرًا على كلّ شيء.

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