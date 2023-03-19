الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«حماة الوطن»: نستهدف توزيع 100 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية

حماة الوطن
حماة الوطن

أوضح أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، أن الموجة الأولى من قوافل المواد الغذائية التابعة للحزب تستهدف توزيع أكثر من 100 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الأحد، إن توزيع كراتين الخير تم فور إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لتوزيع كراتين رمضان، ضمن المبادرة الأكبر من نوعها "كتف في كتف".

ولفت الانتباه إلى أنه بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم الاتفاق على عدد من المراكز والقرى التي يغطيها الحزب بكراتين الخير في إطار الوصول لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية.

وأضاف: «دعواتي لجميع المساهمين والمتطوعين في هذه المبادرة بالخير والسلام.. وكل سنة وأنتم طيبون».

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