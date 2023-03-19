«سويلم»: مشروع قناطر ديروط يهدف لتحسين الري في زمام 1,.60 مليون فدان

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض فيه الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وقال وزير الموارد المائية والري، الأحد، أنه تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالى 104 خوازيق ، وإجراء إختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح ، كما يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 4 آبار من إجمالي 32 بئرا .

كما أوضح وزير الرى ، إنه تم إنهاء الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جاري في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية" في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة "البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية" فى مصر، بإجمالى 21 بوابة منها 4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و 3 بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و2 بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي .

- تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات

وأكد الدكتور هانى سويلم ،أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

وأشار أيضا إلى أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ، مع التزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .