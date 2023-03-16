الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: مصر من أكثر البلدان معاناة من التأثيرات السلبية لتغير المناخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصل وزارة الموارد المائية والري، الاستعداد للمشاركة المصرية المرتقبة بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، واستعراض جهود مصر لوضع المياه فى قلب العمل المناخى وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، حيث يترأس وزير الرى وفدًا مصريًا رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر.

في هذا الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع كل من السفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، والسفير هان ماورتس سفير دولة هولندا بالقاهرة.

وتمت خلال اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر وهولندا وطاجيكستان، في تنظيم الأحداث الأممية الخاصة بالمياه وخاصة "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال شهر مارس الجارى بنيويورك، حيث أشاد الدكتور سويلم بالدور الفعال لدولتى هولندا وطاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر المهم والذى يتم تنظيمه بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه".

إطلاق مبادرة "التكيف في قطاع المياه" وتنظيم "يوم للمياه"

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر باعتبارها واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخى من خلال إطلاق مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، وتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

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وزير الرى: ننفذ حزمة مشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية

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وزير الرى يستعرض استعدادات المبادرة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية

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كما أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال كافة الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ ، ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.

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