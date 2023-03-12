وزير الرى: التغيرات المناخية تمثل التحدى الأكبر فى إدارة المياه

نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العالمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير «آلفارو ايرانزو» سفير إسبانيا في مصر، والسفير «فرانكو كورنت» سفير بلجيكا في مصر، والسفير «إيفان جوكى» سفير التشيك في مصر، والسفير «بولى إياونو» سفير قبرص في مصر.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمياه يوم ٢٢ مارس المقبل، حيث سيتم عقد فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك خلال يوم المياه العالمي بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الري.

وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن احتفال يوم المياه العالمي يأتي هذا العام تحت شعار "تسريع التغيير"، كما توجه بالشكر لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على الجهود المبذولة في مشاركة الوزارة فى تنظيم ورعاية هذه الاحتفالية.

وأشار وزير الري، إلى أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمياه هو امتداد لتأكيد اهتمام مصر منذ فجر التاريخ بحق مؤكد للبشرية جمعاء وهو حق كل فرد في المياه، وقد سطّر التاريخ براعة مصر منذ عهد قدماء المصريين في ترويض وإدارة نهر النيل وترشيد استخدام مياهه، إضافة إلى أن الاحتفال بيوم المياه العالمي كل عام حتى الآن هو ترسيخ لاحتفال أجدادنا قدماء المصريين بيوم وفاء النيل.

وأضاف الدكتور سويلم: «أن احتفال اليوم يعكس اهتمامنا جميعًا بالعمل معًا لغدٍ أفضل بما يخدم أهدافنا وطموحاتنا نحو التنمية الشاملة والمستدامة، هذا الغد الذي نسعى أن تقوده وتتقدم صفوفه قاعدة مؤهلة من النشء».

وأشار وزير الري، أيضًا إلى أن التغيرات المناخية تمثل التحدي الأكبر في إدارة المياه ولعل ما شهده العالم في الفترة الماضية خير دليل علي مثل هذه التغيرات، فلقد شهدنا فيضانات عارمة في دول كثيرة وحرائق الغابات في دول البحر المتوسط وارتفاعًا غير مسبوق لدرجات الحرارة في كل أنحاء العالم وهو ما نشهده فى مصر حاليًا، مما يتطلب التدخل السريع.

مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية

كما أن هذا يتطلب منا التعاون ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم أكثر شمولية، مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

ولذلك، تأتي أهمية هذه الاحتفالية تأكيدًا على الأهمية الكبرى التي تمثلها التوعية المجتمعية في التعامل مع كل القضايا التي تواجه المجتمع وخاصة في مجال الأمن المائي، خاصة مع تزايد الشح المائي والتصحر واستمرار مواسم الجفاف لفترات أطول بسبب ما يعانيه العالم من تغيرات مناخية.