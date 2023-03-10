الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الرى: ننفذ حزمة مشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الرى

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه يتابع أعمال تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتي تهدف لتحسين عملية توزيع المياه وضمان توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة المناسبة وفى التوقيت المناسب للنبات.

وأكد سويلم، في احتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة" والممول من الحكومة اليابانية، على أهمية التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة متكاملة تأخذا فى الاعتبار كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية ومراعاة تفتت الملكية الزراعية، مشيرًا للمكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري  الحقلي.

التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه

 

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كما يزيد من العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.

وأشار أيضا لتوجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛ للنظر في وضع آلية لتطوير المساقي المغذية للزمامات الزراعية بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية، كما تبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة في مجال رفع الوعي بين المزارعين بأهمية التحول للرى الحديث من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.

الترع والمساقي استخدام المياه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الحكومة اليابانية المجاري المائية الطاقة الشمسية الصرف الزراعي الموارد المائية والري حكومة اليابان

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سلامًا على الشهداء

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