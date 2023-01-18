الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير موارد: المشروع القومى لتأهيل الترع يمنع التعديات ويزيد من جودة المياه

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى 16 محافظة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم، وأيضًا رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

توصيل المياه إلى الأراضى بنهايات الترع

يأتى ذلك فيما واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري، الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حيث تمت متابعة تأهيل وتبطين ترعة الدبة بمحافظة القليوبية، وأيضًا أعمال تأهيل ترعة صان السماعنة التابعة لزمام الإدارة العامة لري شرق الشرقية، وذلك بغرض الحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه إلى الأراضى بنهايات الترع، خاصة التى لم يتم ريها منذ سنوات.

تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات 

من جانبه، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أهمية أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى أنه لا يستهدف فقط ترشيد وتوفير المياه، لكن له أهداف متعددة منها ضمان وصول المياه فى الوقت المناسب إلى النهايات، والمحافظة على حجم وأبعاد الترع بمختلف محافظات مصر.

إضفاء شكل جمالى على الترع المتعبة المؤهلة

وأوضح أستاذ الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية أعمال التأهيل فى الحفاظ على نظافة الترع المؤهلة والمحافظة على جودة المياه، وكذلك إضفاء شكل جمالى عليها والحفاظ عليها من التعديات وزيادة التلوث البيئي الناتج عن المخلفات والقمامة التى تلقى في المجارى المائية.

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