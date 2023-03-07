وزير الري يستعرض استعدادات المبادرة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية

تواصل وزارة الموارد المائية والري اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلى للمبادرة المصرية الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية سواء من خلال تحديد الأهداف أو المشروعات الخاصة بالمبادرة وأيضًا وضع الهيكل التنظيمى وتشكيل سكرتارية المبادرة، مع وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، استعدادًا لإعلان التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده مارس الجارى.

في الإطار، عقد د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الإعداد للمشاركة المصرية في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك خلال شهر مارس الجارى، وأيضًا إجراءات تفعيل "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه" التى تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر COP27 في مدينة شرم الشيخ، حيث نجحت مصر في لفت أنظار المجتمع الدولى لقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهة التحديات المائية وتنمية الموارد المتاحة.

صياغة مشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف بالدول النامية

كذلك ، استعراض ما تم بشأن التواصل مع كافة الشركاء الدوليين، وذلك بهدف صياغة مشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية، التى تعانى من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة وارتفاع نسبة التصحر.

تم عقد الاجتماع بحضور السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والوزير مفوض أحمد شريف والوزير مفوض أحمد طايع والوزير مفوض شريف بدير وسكرتير ثاني أدهم عمر بوزارة الخارجية.

كما شارك بالاجتماع من جانب الوزارة كل من الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية والدكتور عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط.

كما عقد الاجتماع بحضور المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى والمهندسة إيناس أحمد عبد الحليم بالإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع شئون مياه النيل وهالة مصطفى بقطاع شئون مياه النيل.