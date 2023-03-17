الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: متابعة محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضي

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك لمتابعة حالة الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات بمختلف محافظات مصر، وأيضاً جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والمزارعين وحل أية معوقات تواجه حصولهم على حصتهم من المياه لرى الأراضى الزراعية.

يأتى ذلك فيما عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وأعمال صيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، على ضرورة توفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات، وذلك بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين والمزارعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، ووضع حلول نهائية لأية عوائق تمنع وصول المياه إلى الأراضى الزراعية.


- التعامل الفعال مع جميع شكاوى المواطنين والمزارعين

 

كذلك، أشار الدكتور هانى سويلم، إلى أهمية الحرص على التعامل الفعال مع جميع شكاوى المواطنين والمزارعين، ودراستها جيداً والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية في حينها بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم حفاظاً على المحاصيل الزراعية، خاصة مع الاستعداد لموسم أقصى الإحتياجات المائية.

 

- حماية أملاك الدولة وإزالة التعديات على منافع الرى والصرف

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كما  وجه وزير الموارد المائية والري، باستمرار الجهود المبذولة يومياً لإزالة مختلف أشكال المخالفات والتعديات على المجارى المائية ونهر النيل وفرعيه ومنافع الرى والصرف، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها، وإزالة التعديات في حينها.


تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس على منوفى رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، و المهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات.

كما حضر الاجتماع، الدكتور حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، والدكتور إمام عنتر نائب مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى، و الدكتورة نوران البدرى بالمكتب الفني لوزير الري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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