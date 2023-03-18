سويلم: تنفيذ خطة حماية 4 آلاف متر من شاطئ الأبيض بمطروح

تلقى الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتي كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية.

ولفت وزير الري، السبت، إلى أن هذه المشروعات تساهم في تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها، موضحا أن من أهم هذه المشروعات ومنها مشروع حماية شاطئ خليج مطروح بتنفيذ رؤوس بحرية ومشروع حماية شاطئ الأبيض باستخدام الرؤوس البحرية T- Shape.

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطيء الأبيض بمطروح

كما أوضح الدكتور هانى سويلم، أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ٤٠٠٠ متر من النحر بإنشاء عدد ٢٠ رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من ٢٠٠ - ٤٠٠ متر، ويعتبر شاطئ الأبيض من شواطىء محافظة مطروح المميزة ويقع غرب مدينة مرسي مطروح بمسافة حوالى ١٦ كيلومتر وبه العديد من الإستثمارات السياحية المميزة.

كما أشار وزير الموارد المائية والرى إلى الانتهاء من من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ١٥٠٠ متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من ٥٥ - ٧٠ مترا ومسافات بينية ٣٠٠ متر .

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية.