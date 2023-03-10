الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز تحديات قطاع المياه بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في احتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة" والممول من الحكومة اليابانية، والذى سيتم تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وجامعة توتوري اليابانية.

وتم تنظيم الاحتفالية من خلال السفارة اليابانية في مصر ومنظمة (الفاو)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشى السفير اليابانى فى مصر، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الفاو)، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، والدكتورة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور علي أبوسبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وتوجه الدكتور هانى سويلم، بالشكر لحكومة اليابان على توفير منحة لتنفيذ المشروع، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لوجودها كشريك منفذ للمشروع، كما توجه بالشكر لوزيرة التعاون الدولى على التنسيق لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع، ومجهوداتها في دعم مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" .

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كما أشار الدكتور سويلم، لدور هذا المشروع فى تعزيز الاستخدام المستدام للمياه، وزيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين بمناطق تنفيذ المشروع بقرى حياة كريمة التي سيتم تنفيذ المشروع بها بمحافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ، وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات الري الحديث.

- ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية 

 

وأشار الدكتور سويلم ، لما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر إلى حوالي 550 متر مكعب سنوياً، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومنها إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة، ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.

استصلاح الأراضي التغيرات المناخية التعاون الدولي الأغذية والزراعة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الزيادة السكانية السفارة اليابانية المركز الدولي للبحوث الزراعية سفارة اليابان

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سلامًا على الشهداء

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