إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة بتوكتوك في أكتوبر

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة بمركبة توكتوك بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة مساكن عثمان في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة بمركبة توكتوك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.